全国でクマによる被害が相次ぐ中、新潟県内でも今年度、クマの出没件数が過去最多となっています。花角知事は最大級の警戒を呼びかけています。 【花角知事】「最大級の警戒をお願いしたい」29日の会見で花角知事が呼びかけたのは、被害が相次いでいるクマへの警戒です。県内では今年度これまでにクマによる人身被害は13人に上っていて、出没件数は過去最多の2114件となっています。クマ対策を巡り、秋田県が自衛隊派遣を要請した