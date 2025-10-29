29日朝、山形市の高校の敷地内でクマ1頭が目撃されました。その後、近くの川の茂みに逃げ込んだとみられています。29日朝に山形市の東海大山形高校の敷地内で撮影された映像には、野球部のグラウンド近くを歩いたり、室内練習場に入り込んでネットをよじ登ったりするクマの姿が捉えられています。警察によりますと、29日午前6時前、学校の近くを散歩していた男性から「クマを目撃した」と警察に通報がありました。体長は1メートル