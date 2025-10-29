【マンガ「死んだ山田と教室」】 10月29日 連載開始 マンガ「死んだ山田と教室」（原作：金子玲介氏/マンガ：のべつけい氏）の連載配信がアプリ「Palcy（パルシィ）」にて本日10月29日よりスタートする。 「死んだ山田と教室」は、今年2025年の本屋大賞にもノミネートされた、金子玲介氏による“死”から始まる男子高校を舞台にした青春譚。今回コミカライズ化され、連載配信され