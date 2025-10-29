今日29日朝の近畿は、冷たい空気の流入や放射冷却の影響で気温がグッと下がりました。大阪で最低気温10.3℃になるなど、ほとんどのアメダスの地点で、この秋最も低い気温を観測。明日30日の朝も冷える見込みで、服装や体調の管理に注意が必要です。また、日中との気温差にもご注意ください。今日29日朝近畿の多くの所で気温が今季最低に昨日28日夜から今日29日朝にかけて、近畿では、冷たい空気の流れ込みや放射冷却の影響で、グ