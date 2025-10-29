松井証券 [東証Ｐ] が10月29日昼(11:45)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比14.0％増の101億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常利益は前年同期比20.1％増の56.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の44.9％→45.0％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース