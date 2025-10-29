日経225先物は11時30分時点、前日比880円高の5万1340円（+1.74％）前後で推移。寄り付きは5万0700円と、シカゴ日経平均先物清算値（5万0695円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。寄り付き直後につけた5万0670円を安値に、ショートカバーを交えたロング優勢の流れとなった。買い一巡後は5万0800円～5万0900円辺りでもみ合う場面もあったが、中盤にかけて5万1000円に乗せてくると上へのバイアスが強