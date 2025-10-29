「降圧ジャンプ」が高血圧に効く仕組み 血圧を下げるもうひとつのカギを握るのが、補助ポンプとして心臓の働きをサポートする肺です。加齢によって肺活量が減ると、酸素を全身にスムーズに送り届けられなくなります。そこで心臓が酸素量を安定させようとポンプ力を高めることで血圧が上昇します。 また、姿勢も肺活量に影響します。姿勢がいいと肺が膨らみ、酸素が入りやすくなりますが、筋力の衰えなどから猫背にな