秋晴れのもと、高知県奈半利町ではコスモスが見ごろをむかえています。青空のもと色鮮やかに広がるピンクの絨毯。奈半利町平地区では、10年ほど前から地域の人たちが稲作の後の田んぼを利用して、コスモスを咲かせています。2025年は、場所によって種をまくタイミングをずらして長い期間、花を楽しめるようにしているということです。コスモスの傍らにはユニークなカカシも設置され、訪れた人はカカシと一緒に美しい風景を写