女優の藤田朋子が「渡る世間は鬼ばかり」の“新作”に出演することを報告した。「ＡＩ橋田壽賀子渡る世間は鬼ばかり令和版」と題し、ＢＳ−ＴＢＳで１２月２０、２１日に午後３時から放送されることが２９日までに発表された。ＡＩを活用したプロジェクト第２弾となる。藤田はインスタグラムで「と、言うわけで解禁になりました＃渡る世間は鬼ばかり令和版お待たせしました待っていて下さった方が沢山いらっしゃる