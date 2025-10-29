東京午前のドル円は一時１５１．５４円付近まで円高・ドル安推移。日銀に金融政策の正常化を促すようなベッセント米財務長官の発言が手がかり。ただ、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果公表を控えて、ドル円は１５２円前半まで戻し、本日の下げを帳消しにする場面があった。 ユーロ円は１７６．６４円付近、ポンド円は２０１．１４円付近まで下落した後、安値から切り返している。強弱が対立しつつも、豪ドル円