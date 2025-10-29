「Eversolo T8」 ブライトーンは、Eversoloブランドのストリーミングトランスポート「Eversolo T8」を、12月10日に発売する。価格は297,000円。なお、世界各国での大幅注文増により納期は6週間程度とのことで、予約販売キャンペーンを2026年1月31日まで実施。期間中は286,000円で販売される。 TIDALやQobuz、Amazon Music、Apple Musicなど、主要な音楽配信サービスに対応したモデル。Evers