２９日前引けの日経平均株価は前営業日比１０３０円６４銭高の５万１２４９円８２銭と急反騰。前場のプライム市場の売買高概算は１１億９１０２万株、売買代金概算は３兆７７４３億円。値上がり銘柄数は２９６、対して値下がり銘柄数は１２７９、変わらずは４０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスクを取る動きが強まり、日経平均は１０００円を超える上昇で５万１０００円台に乗せた。前日の米国株市場でＮＹダウ