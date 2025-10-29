フジテレビの動画配信サービス・FODと、CS・フジテレビONEでは、11月12日に行われる『エイブル トライアウト2025〜挑め、その先へ〜』を生配信・生中継する。『エイブル トライアウト2025〜挑め、その先へ〜』プロ野球の世界への生き残りを懸けた“最終テスト”で、今やプロ野球の注目行事となった「トライアウト」。誰もが憧れるプロ野球の世界に飛び込んだ男たちが、もう一度ユニフォームを着るために挑み、そこには、人生の岐路