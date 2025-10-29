＜29日（水）の天気＞冬型の気圧配置がゆるみ、日本付近は高気圧に覆われています。午前中から広い範囲で日差しが届き、北海道の雪も昼過ぎにはやむところが多いでしょう。各地で冷たい北風も弱まっていますが、寒気が残りヒンヤリとしています。午後も晩秋〜初冬の装いがよさそうです。空気が乾燥しますので、肌や喉の保湿ケアが必要です。一方、高気圧の縁にあたる伊豆諸島では、大雨や強風・高波に気をつけてください。＜予想最