◇MLBワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ 6-2 ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)ドジャースがワールドシリーズ第4戦に敗れ、ブルージェイズと2勝2敗のタイとなりました。ワールドシリーズでは4勝したチームが優勝となります。前日は延長18回にもつれる6時間半超えの大熱戦を見せていた両者。フレディ・フリーマン選手がサヨナラHRを放ち、ドジャースが勝利していました。この試合にフル出場していた大谷翔平選手