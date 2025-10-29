プロ野球・巨人は29日、来季のコーチングスタッフの配置について発表しました。前日には桑田真澄ニ軍監督の退団が発表。今回は二軍監督とファームバッテリーコーチ1名を除くスタッフ配置が発表されました。未定の二軍監督とファームバッテリーコーチに関しては、決まり次第発表となります。巨人は来季、一軍から三軍のいずれもヘッドコーチ、総合コーチを置かないことを発表。各軍ともにオフェンス(打撃と攻撃の戦略・戦術)、ディ