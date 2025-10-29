世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の本部が入るビル＝3月、東京都渋谷区世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の献金被害を巡り、教団側は29日、信者らの申請を受けて補償の可否を判断する第三者委員会を設立したと明らかにした。委員会が認めた場合、民法上の時効を迎えていても、教団は補償金を支払うとしている。委員会は外部の弁護士で構成。信者らが申請する際、献金の事実が分かる通帳や領収書の提出を求め、教団内に残