２８日に行われた将棋の王座戦第５局で藤井聡太七冠に勝利し、「王座」のタイトルを奪取し、二冠となった伊藤匠叡王がこの日、九段へ昇段した。昇段理由はタイトル３期獲得による。藤井聡太七冠は六冠となった。日本将棋連盟によると、伊藤二冠の九段昇段は２３歳０カ月で、藤井聡太（１８歳１１カ月）、渡辺明（２１歳７カ月）、谷川浩司（２１歳１１カ月）に次ぐ４番目の年少記録。羽生善治九段の２３歳６カ月を上回った。