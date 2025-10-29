自動車業界が大きな変革期を迎える中、2年に1度の自動車の祭典「ジャパンモビリティショー」が30日から開催されます。移動の姿は将来どう変わっていくのか会場から一足早く、フジテレビ経済部・丹羽うらら記者が中継でお伝えします。最新技術を集めた会場では、車だけでなく様々な移動の姿が競われています。ホンダのブースでは、EV（電気自動車）をはじめとする自動車がずらりと並ぶだけでなく、飛行機や実験で実際に使ったロケッ