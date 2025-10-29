寒気の流れ込みなどで29日の大分県内は今シーズン一番の冷え込みとなりました。 観光名所として知られる金鱗湖 ◆東京から金鱗湖に訪れた人（午前8時ごろ）「朝晩は震えるように寒い、部屋も暖房をつけてないと震えるような感じだった」 最低気温0.8度を観測し、12月上旬並みの寒さとなった由布市湯布院町です。 観光名所として知られる金鱗湖では29日朝、冷え込んだ日に見られるもやが立ち込め、幻想的