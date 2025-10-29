小泉防衛相が来日したアメリカのヘグセス国防長官と会談しました。小泉防衛相とヘグセス長官は、防衛省で29日午前10時過ぎに並んで栄誉礼を受け、その後、会談に臨みました。冒頭、小泉防衛相はヘグセス長官と笑顔で握手を交わしました。会談では、核・ミサイル開発を進める北朝鮮や、東シナ海などで軍事活動を強める中国といった地域の安全保障情勢について意見を交わし、認識を共有したものとみられます。また、高市首相は、28日