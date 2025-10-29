JR東日本が、中央線快速グリーン車の車内でプロの演奏家による生演奏イベントを、2025年11月1日（土）から11月30日（日）までの土休日限定（計12日間）で実施します。いつもの通勤・移動時間を「動く特等席」へと変えるこの企画は、「芸術の秋」に合わせて移動空間で優雅なひとときと価値のある移動空間を提供する試みです。臨場感あふれる音楽の旅をお楽しみください。いつもの通勤・移動が「動く特等席」に！中央線が奏でる芸術