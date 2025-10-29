福井県あわら市は10月27日、星野リゾートが「あわら温泉」の旧開花亭跡地(あわら市温泉5丁目201)に進出することを発表した。旧開花亭跡地○星野リゾート、旧開花亭跡地に進出開花亭は1905年に開業し、昭和天皇が3度宿泊するなど、あわら温泉を代表する老舗旅館だったが、閉館後、約10年間にわたり未利用状態が続いていた。温泉街の中心に立地していることもあり、今回の同社の進出は、温泉街の魅力を高め、観光振興と地域活性化を