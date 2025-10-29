女優芦田愛菜（21）が29日、東京国際フォーラムで、「GREEN×EXPO 2027」開催500日前記者発表会に出席した。同イベントは、2027年に横浜市で開催される国際園芸博覧会で、「幸せを創る明日の風景」がテーマ。人々の命、暮らしを支える花や緑、農、食など、植物の多様な価値を再認識し、持続可能な未来と誰もが取り残されない社会の形成に活用するとともに、自然との共生や幸福感を可視化することを目指す。芦田は公式アンバサダー