【「愛しすぎる新妻」1巻】 10月29日発売 価格：880円 ヒーローズは御雲推氏によるマンガ「愛しすぎる新妻」1巻を10月29日に発売した。価格は880円。 本作はマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載されている夫婦ラブコメディ。職場では冷たい経理課長・みいこは、家に帰ると甘々デレデレな妻に変身。しかも愛情表現は加速する一方で……