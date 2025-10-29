冬の足音が近づいています。妙高山で10月28日、今シーズンの初冠雪が確認されました。去年より10日ほど早いということです。こちらは28日午前8時過ぎの妙高山です。雲のすき間からうっすらと白い雪に覆われているのが確認できます。妙高高原ビジターセンターによりますと、ことしの初冠雪は去年の記録よりも10日ほど早いということです。〈訪れた人〉「氷の上に雪が積もる冬もいいし、今のこの素晴らしい景色も