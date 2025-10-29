「四国征伐」における秀長の活躍を振り返ります（写真：Josiah／PIXTA）年明けから放送が始まるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で注目を集めている羽柴秀長は、天下統一を目指した兄・秀吉を八面六臂の活躍で補佐し、一時は秀吉の後継者と目されるほどの存在だったといいます。本稿では、そんな秀長に対する秀吉からの信頼が、いかに厚かったかがうかがえる「四国征伐」のエピソードについて、駿河台大学法学部教授・黒田基樹氏監修の