本日10月29日（水）放送の『相棒 season24』第3話「警察官B」では、加藤清史郎ふんする“警察官A”＝高田創（たかだ・はじめ）が“刑事”となって帰ってくる。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！高田創の初登場は、『season16』第19話「少年A」（2018年3月放送）。社会の片隅でもがく“無戸籍児”だった少年・創は特命係との出会いによって救われ、新たな人生を歩みはじめた。その6年半後、昨年放送された『season23』の「