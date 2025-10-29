SNSを使った投資詐欺の被害を防いだとして新潟市の銀行員が警察から感謝状を贈られました。感謝状を贈られたのは、第四北越銀行平島支店と行員の伊藤綾子さん、保苅朋子さんです。警察によりますと、9月5日、60代の男性客が「車の購入のために100万円を引き出したい」と来店しました。窓口で対応した保苅さんは購入する車が決まっていないことなどに疑念を感じて伊藤さんに相談。2人で説得して現金の引き出しを思いとどまらせまし