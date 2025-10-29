どさくさに紛れて、去年のシール貼ってない？【漫画】本編を読む白いお皿がもらえるキャンペーン。ポイントシールを台紙に貼って、サービスカウンターに行くと商品と交換してもらえる。がしかし、台紙をチェックしていると…？10年以上レジチェッカーとして勤務し、スーパーのあるあるを描いた狸谷(@akatsuki405)さんの実録漫画「まつりのあとのマナー」をお届けするとともに話を聞いた。■去年のシールがこっそり貼られていること