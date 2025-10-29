11月8日21時よりフジテレビ系で放送される土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』。4つの“奇妙な”短編ドラマの1つ『止まらなければ生きられないゲーム』にて、山田涼介が主演を務めることが発表された。 参考：伊藤淳史、『世にも奇妙な物語』に3回目の出演共演に与田祐希＆笑い飯 西田幸治 1990年4月にレギュラードラマとして放送が開始され、その後は特別編という形で年に2度放送を続ける