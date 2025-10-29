日本マクドナルドは11月4日から、「マックフライポテト」のM・Lサイズを特別価格250円(通常価格Mサイズ330円〜・Lサイズ380円〜)で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗で実施する。「マックフライポテト」M・Lサイズが特別価格250円同商品は、選ばれた品種のみのじゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特長の人気サイドメニュー。昨年は日本国