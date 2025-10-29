イオンモールは11月20日〜11月30日まで、「イオン 超!ブラックフライデー」を全国のイオンモールで開催する。イオン 超!ブラックフライデー○人気特典を決める「ブラックフライデー総選挙」イオンブラックフライデー総選挙全国のイオンモール専門店で実施するブラックフライデー特典の人気No.1を決定する「ブラックフライデー総選挙」を実施する。イオンモールアプリから対象モールを選択して投票でき、結果は各モールのWEBサイト