ゴルフ競技の普及や技術の向上を図る岡山県ゴルフクラブ連盟の設立50周年を記念した祝賀会が、昨夜、岡山市で開かれました。 【写真を見る】【渋野日向子さんからメッセージ】1975年設立「岡山県ゴルフクラブ連盟」50周年の祝賀会150人が参加「ジュニアの育成事業を」 岡山県ゴルフクラブ連盟の設立50周年を記念した祝賀会には、会員など約150人が参加しました。連盟は、1975年に設立され、これまでに岡山県内でゴルフ競