[btk_sh_profile_sup section="■教えてくれたのは...." image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/10/e34130798f67adb0ecef79c4472a64ba.png" job_name="ヘア＆メイクアップアーティスト " name="夢月さん" check_url="" check_text="関連記事をcheck"]SNSの総フォロワー数は23万人超え。アイドルのメイクを多く手掛け、ナチュラルに作り込まれたドーリィメイクがお得意。[/btk_sh_profile_sup]【11.1SAT.発売】コ