ブボ・ジャパンは、スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド「bubó BARCELONA（ブボ・バルセロナ）」より、日本初上陸となるパネトーネを、公式オンラインショップでは10月20日から、表参道店では11月1日から販売開始します。自然発酵と職人の手仕事で生まれるふんわりとした口どけと、フルーツ・ジャンドゥーヤ・ピスタチオ3つのフレーバーごとの豊かな味わいが、クリスマスシーズンを華やかに彩ります。■香り、食感