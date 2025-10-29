アパレルメーカーであるブランチ・アウトは2025年に活動10周年を迎えた人気クリエイターにしむらゆうじ氏による、サンリオの「サンリオキャラクターズ」「はぴだんぶい」の特別デザインを用いた秋冬向けのウェアと雑貨アイテムを製作。全国のドン・キホーテ、アピタ店舗(一部店舗を除く)にて11月1日より発売する。今回、にしむらゆうじ氏独自のタッチで描かれたゆるっとした表情が愛くるしいデザインを用いたボア上下セット、フー