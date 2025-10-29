いよいよハロウィン目前。コスプレやパーティー、お菓子の準備は万端でしょうか? 大人も子どもも思いっきりハロウィンを楽しめるよう、今回は、消費者庁が発信している事故事例と注意ポイントを紹介します。【ハロウィンを安全に楽しむために】ハロウィンのシーズンになりました。飾りつけや仮装、お菓子を交換して楽しむ方も多いのではないでしょうか。事故事例とともに、事故防止のためのポイントをご紹介します。 (@caa_kodomo