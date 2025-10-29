中国電力の上関原発建設計画をめぐり、海の埋め立て免許の延長許可を取り消すよう、計画に反対する住民らが県に申し入れました。上関原発に反対する上関町祝島の島民でつくる団体などが県庁を訪れ県の担当者に申し入れ書を手渡しました。中国電力は2009年、上関原発の建設に向けて準備工事に着手しましたが2011年の東日本大震災を受け中断。これまでに3回海の埋め立て免許の延長が認められていて再来年（2027年）6月に期限を迎えま