9人組グループ・Snow Manのラウールが、30日午後4時配信のPrime Videoの音楽番組『Star Song Special Season2』に出演する。ジュニア・ACEesと初コラボで、V6の「WAになっておどろう」、少年隊の「仮面舞踏会」をカバー。トーク企画ではACEesの那須雄登はラウールを本名の「真都（まいと）」呼びし、浮所飛貴がときめく一幕ものぞかせる。【番組カット】ハッピーそう！多幸感あふれるアンミカラウールはACEesとの共演について