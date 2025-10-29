橋本総業ホールディングス [東証Ｓ] が10月29日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比11.4％減の16.8億円に減り、通期計画の37億円に対する進捗率は45.6％にとどまり、5年平均の50.3％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比28.4％増の20.1億円に伸びる計算になる。 直近3