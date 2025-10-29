ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が28日（日本時間29日）、ワールドシリーズ（WS）第4戦の試合前会見に登壇し、延長18回の激闘となった前日の第3戦を振り返った。試合が延長19回までもつれ込んだ場合、当初は山本由伸投手ではなく、内野手のミゲル・ロハスが登板予定だったと明かした。 ■山本の救援志願がなければ投入 27日（同28日）のWS第3戦は、フレディ・フリーマン内野手のサヨナ