29日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝151円98銭前後と、前日午後5時時点に比べ17銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝177円00銭前後と31銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース