いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定に向けた概要調査への移行の是非が争点となった寿都町長選挙から一夜明け、７回目の当選を果たした片岡春雄さんが意気込みを語りました。（片岡春雄氏）「おはようございます」寿都町長選挙から一夜明け、７選を果たした片岡春雄さんが役場職員から花束と拍手で迎えられました。（片岡春雄氏）「これからまたみなさんと一緒に仕事で頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします」町長選は、