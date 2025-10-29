山口県の県立高校再編整備計画の地域説明会が24日下関市で開かれました。県教委が素案を示した県立高校の再編整備計画では、下関市は2030年度に豊浦高校と長府高校の2校、2033年度に下関西高校と下関南高校の2校がそれぞれ統合されることになっています。24日の地域説明会で県の担当者は、どちらの再編統合についても2校の進路状況は進学が大部分を占めていて通学の利便性にも大きな差がないとし、再編統合によって一定の学校規模