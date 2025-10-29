鹿児島市の中学校で校長室の一部を焼く火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、鹿児島市の西陵中学校です。警察と消防によりますと、28日午後７時半ごろ「一階校舎から炎が見える。爆発音も聞こえた」と警備会社から消防に通報がありました。火は約１時間後に消し止められましたが、校長室の棚が焼けたということです。当時、校舎内に人はおらず、ケガ人はいませんでした。警察は事件性は低いとして