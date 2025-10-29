トランプ大統領は先ほど、韓国へ向かう大統領専用機で記者団の取材に応じ、「フェンタニルの問題は大きく前進させることができるだろう」などと述べ、追加関税の引き下げに前向きな姿勢を示しました。そのうえで、「習近平国家主席との会談は素晴らしいものになると思う。多くの問題が解決するだろう」と強調しました。