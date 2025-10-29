「ジャパンモビリティショー」がきょうから始まりました。EV＝電気自動車では、海外勢が日本市場への参入を本格化させています。トヨタ自動車 豊田章男 会長「日本の心、ジャパンプライドを世界に発信していく、そんなブランドに育てていきたい」トヨタが公開したのは「センチュリー」のクーペタイプです。今回トヨタはセンチュリーをレクサスの上位ブランドと位置づけ、エンブレムには江戸彫金、シートには西陣織