小泉防衛相は２９日午前、来日中のヘグセス米国防長官と東京・市ヶ谷の防衛省で会談した。小泉氏は、防衛費の増額などにより防衛力強化を進めていく決意を伝達した。激しさを増すインド太平洋地域の安全保障環境に対応するため、日米同盟の抑止力強化に向けても議論した。両氏は２８日に高市首相とトランプ大統領が米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）で原子力空母「ジョージ・ワシントン」を視察した際に同行して初対面した