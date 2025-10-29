東京・新宿区の路上で10代の少年に「ボールを買いに行こう」などと声をかけて連れ去ったとして、25歳の大学生の男が警視庁に逮捕されました。東京・新宿区の大学生・三沢良真容疑者（25）は今月26日、新宿区の路上で1人で公園に向かっていた10代の少年に声をかけ、「ボールを買いに行こう」などと誘ったうえ連れ去った未成年者誘拐の疑いがもたれています。警視庁によりますと、三沢容疑者は少年と電車でおもちゃ店に行き、ボール